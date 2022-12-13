ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Наставник — про майбутній матч проти аргентинської команди.

Головний тренер збірної Хорватії Златко Далич дав коментар щодо майбутнього матчу проти Аргентини.

"Ми потрапили до четвірки найкращих збірних світу, і це величезний успіх для Хорватії. Здорово, що ми досягли цього на двох чемпіонатах світу поспіль. Тепер ми хочемо більшого.

Ми зіграємо проти чудової Аргентини. Це чудова команда, яку веде за собою Мессі. Я довіряю гравцям. Ми не підлаштовуватимемося під їх стиль гри. Хорватія нав'яже Аргентині свою гру", — наводить слова Далича Jutarnij List.

Матч Хорватія – Аргентина розпочнеться сьогодні, 13 грудня о 21:00 за київським часом.