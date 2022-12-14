ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Зірковий прогноз на ЧС-2022.

Екс-півоборонець київського Динамо у Зірковому прогнозі вважає, що Франція мінімально переможе Марокко.

- Мілоше, вітання з Катару. З яким рахунком, гадаєте, завершиться зустріч Франція – Марокко?

- Перш за все, радий тебе чути. Сподіваюся, в Україні ситуація покращиться найближчим часом. У даному матчі важко щось спрогнозувати, бо для Марокко це особливе протистояння. Французам буде нелегко, але вони все ж переможуть. Думаю, 1:0.

На перемогу збірної Франції з рахунком 1:0 наш партнер дає коефіціент – 5.2

- Хто виграє Мундіаль?

- Думаю, Франція захистить титул.

- Які три спогади першими приходять на думку про Динамо?

– Насамперед для мене Динамо Київ це Барселона Східної Європи. Я провів дев'ять прекрасних років у Києві. Якби не Динамо, я ніколи б не зіграв у Лізі чемпіонів і не потрапив на Чемпіонат світу. Перший найпам'ятніший момент – це підписання контракту. У 19 років опинитися в «Динамо» це щось фантастичне. Друге – участь у ЛЧ та матчі проти таких команд як Барселона, Інтер та Манчестер Юнайтед. Третє – знайомство з Андрієм Шевченком, який для мене був найкращим нападником за останні двадцять років.

Parimatch Ukraine бачить переможцем пари команду Дешама – 1.3. Перемога французів в основний час оцінюється коеффціентом 1.6. Якщо ви вірити в африканців, то на їх перемогу в основний час наш партнер дає високий кофф – 7.6.

Заряджай на чемпіонат світу разом із Parimatch Ukraine.