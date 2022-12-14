ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з GG.bet представляють до вашої уваги анонс матчу 1/2 фіналу чемпіонату світу-2022.

У рамках 1/2 фіналу чемпіонату світу-2022 на нас чекає протистояння між збірними Франції та Марокко, в якому визначиться другий фіналіст турніру.

ФРАНЦІЯ — МАРОККО

НЕДІЛЯ, 14 ГРУДНЯ, 21:00. АЛЬ БАЙТ СТЕДІУМ, АЛЬ КХОР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СЕСАР АРТУРО РАМОС (МЕКСИКА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO, СУСПІЛЬНЕ СПОРТ

Франція підходить до поєдинку повною впевненості у виході в фінал. Команда Дідьє Дешама має всі шанси захистити титул чемпіона світу. На груповій стадії турніру французи грали проти Тунісу, Австралії та Данії.

Французька команда почала турнір з розгромної перемоги над Австралією, потім була важка перемога над Данією та програш Тунісу.

Тим не менш, цього вистачило для виходу з першого місця далі, де на команду Дідьє Дешама очікувала зустріч з Польщею. Французи не залишили супротивнику шансів, хоча й мали деякі труднощі в першому таймі.

22.11.2022 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ 1 ТУР 21:00 Франція 4:1 Австралія 26.11.2022 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ 2 ТУР 18:00 Франція 2:1 Данія 30.11.2022 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ 3 ТУР 17:00 Туніс 1:0 Франція 04.12.2022 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ ПЛЕЙ-ОФ, 1/8 17:00 Франція 3:1 Польща 10.12.2022 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ ПЛЕЙ-ОФ, 1/4 21:00 Англія 1:2 Франція



Вже на стадії чвертьфіналу французи обіграли Англію з рахунком 2:1. Англійці володіли територіальною перевагою, але поступились. Можна сказати, що французам дещо пощастило.

Французи майже в кожній грі демонструють доволі високий рівень, а найголовніше — видно, що команда готова досягати результату, не дивлячись на хід поєдинку. Не дивлячись на втрату Каріма Бензема, Олів'є Жиру вчергове довів, що він гравець вкрай високого рівня та допомагає команді крокувати від матчу до матчу.

Марокканцям буде доволі важко подовжити свою казку. По-перше, супротивник вкрай важкий. По-друге, оборонна ланка африканської збірної має серйозні проблеми — пошкодження отримали Саїсс та Агерд.

Перший мав особливо великий вплив на гру команду. Варто відзначити, що марокканці поки що пропустили лише один м'яч — у грі проти Канади. Тому оборонна ланка Марокко заслуговує багато компліментів.

На стадії групового етапу марокканці грали проти Хорватії, Бельгії та Канади. В першому матчі марокканці зіграли внічию з хорватами, потім була несподівана перемога над Бельгією, а пізніше й перемога над Канадою, яка дозволила вийти в плей-оф з першого місця.

На стадії 1/8 фіналу марокканці грали проти Іспанії, витримали основний та додатковий час, а потім переграли іспанців в серії пенальті.

23.11.2022 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ 1 ТУР 12:00 Марокко 0:0 Хорватія 27.11.2022 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ 2 ТУР 15:00 Бельгія 0:2 Марокко 01.12.2022 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ 3 ТУР 17:00 Канада 1:2 Марокко 06.12.2022 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ ПЛЕЙ-ОФ, 1/8 17:00 Марокко 0:0 Іспанія 10.12.2022 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ ПЛЕЙ-ОФ, 1/4 17:00 Марокко 1:0 Португалія



У чвертьфінали збірна Марокко виступала проти Португалії. Здавалось, що на цьому подорож марокканців на цьому скінчиться, проте вони змогли здивувати й португальців.

За версією компанії GG.bet, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Дідьє Дешама. Так, на перемогу Франції пропонується коефіцієнт 1,55, тоді як потенційний успіх Марокко оцінюється показником 7,59. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,99.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ:

ПОТОЧНА ФОРМА

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Команди двічі зустрічались між собою в рамках товариських ігор. В 1999 році французи перемогли з мінімальним рахунком, а у 2007 команди зіграли в результативну нічию.