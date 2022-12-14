ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з GG.bet представляють до вашої уваги прогноз на майбутній матч чемпіонату світу, який проходить в Катарі.

У 1/2 фіналу чемпіонату світу-2022 за 14 грудня на нас чекає протистояння збірних Франції та Марокко.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ФРАНЦІЯ — МАРОККО

За версією компанії GG.bet, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Дідьє Дешама. Так, на перемогу Франції пропонується коефіцієнт 1,55, тоді як потенційний успіх Марокко оцінюється показником 7,59. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,99.

ТАК НА ЩО СТАВИТИ?

Ви повинні пам'ятати, що ставки – це ризик і не місце для заробітку. А ось задовольнити спортивний азарт — непогана можливість, а також перевірити, наскільки добре ви знаєтеся на спорті й конкретно у футболі.

Ми очікуємо, що казка Марокко підійде до кінця в цій грі. Пропонуємо подію "Тотал Марокко менше 0,5" з коефіцієнтом 1,85.

В цьому матчі ми не очікуємо великої кількості забитих м'ячів в цілому, тому пропонуємо вам звернути увагу на подію "Тотал менше 2,5" з коефіцієнтом 1,7.

Матч Франція — Марокко відбудеться 14 грудня о 21:00 за київським часом. За текстовою онлайн-трансляцією слідкуйте на Football.ua.