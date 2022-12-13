ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Наставник похвалив гравця своєї команди.

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам висловився щодо нападника Антуана Грізманна.

"Він робить великий обсяг роботи та впливає на гру своєю технікою. Нова роль дуже добре йому підходить. Грізманну однаково приємно зробити відбір і віддати передачу.

Він вже десять років грає на топ-рівні. Антуан мав складні періоди, але має характер великого гравця: він завжди поруч, коли його потребують", — наводить слова Дешама L'Équipe.

У півфіналі чемпіонату світу збірна Франції зіграє проти Марокко. Гра відбудеться 14 грудня о 21:00 за київським часом.