ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку півфінального поєдинку чемпіонату світу, у якому зіграють Аргентина та Хорватія.

Збірна Аргентини у рамках півфіналу чемпіонату світу-2022 зійдеться проти збірної Хорватії на стадіоні Лусаїл.

Головні тренери команд вже обрали стартові склади. В Аргентини є декілька змін. Не вийде зі старту Лісандро Мартінес, у порівнянні із матчем проти Нідерландів. Також немає Акуньї, за те є Паредес. В Хорватії такий же склад, як і на матч із Бразилією.

Аргентина: Е. Мартінес — Моліна, Ромеро, Отаменді, Тальяфіко — Де Пауль, Паредес, Фернандес, Мак Аллістер — Мессі, Альварес.

Запасні: Армані, Рульї, Фойт, Акунья, Гомес, Монтьєль, Пеццелья, Паласіос, Корреа, Алмада, Ді Марія, Родрігес, Дібала, Лаутаро Мартінес.

Хорватія: Лівакович — Юранович, Ловрен, Гвардіол, Соса — Ковачич, Брозович, Модрич — Пашалич, Крамарич, Перішич.

Запасні: Грбич, Івушич, Станишич, Барішич, Ерлич, Маєр, Влашич, Лівая, Петкович, Будимір, Оршич, Віда, Шутало, Сучич, Якич.

Гра Аргентина — Хорватія почнеться о 21:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.