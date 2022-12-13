ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Футболісти захворіли напередодні важливого поєдинку.

Збірна Франції у рамках півфінального матчу чемпіонату світу-2022 протистоятиме збірній Марокко.

Але напередодні матчу головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам дізнався, що команді можуть не допомогти захисник Дайо Упамекано та півзахисник Адрієн Рабьо.

Як пише місцеве видання L’Equipe, обидва гравці не брали участі у тренуванні 13 грудня. В них простуда.

Припускають, що замість захисника Баварії на полі з'явиться Ібрагіма Конате з Ліверпуля. Щодо заміни Рабьо, то головний тренер, вірогідно, скористується послугами Юссуфа Фофана.

Відсутній у понеділок на тренуванні Орельєн Чуамені доступний головному тренеру.

Матч між Францією та Марокко відбудеться у середу, 14 грудня на стадіоні Ель-Байт. Початок гри о 21:00.