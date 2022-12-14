ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Фахівець працював із африканською збірною.

Французький тренер Ерве Ренар, який очолює Саудівську Аравію, буде вболівати за збірну Марокко у півфіналі чемпіонату світу-2022.

З 2016 по 2019 рік Ренар тренував збірну Марокко і зізнається, що в Африці люди до нього ставились із повагою.

"Я народився у Франції, я француз. Але у матчі між Францією та Марокко, вибачте мене, я буду вболівати за африканську збірну.

Ви навіть не можете собі уявити, з якою повагою та теплотою до мене ставились у Марокко. Там буває по-різному. Тебе люблять чи ненавидять.

Я радію разом із ними, тому що працював разом із ними. Бажаю їм удачі у цьому бою", — сказав Ренар.

Ренар, під час роботи в збірній Марокко, вперше за 20 років вивів команду на чемпіонат світу-2018.