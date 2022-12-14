ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Півзахисник розкритикував суддівство у півфінальному матчі.

У рамках 1/2 фіналу чемпіонату світу-2022 збірна Хорватії поступилася Аргентині, а поєдинок запам'ятався неоднозначними суддівськими рішеннями.

"Складно говорити, навіть не знаю, що сказати. Ми намагалися щосили, але могли зіграти трохи краще. Ми хотіли вийти у фінал, але у підсумку зіграємо за третє місце і битимемося.

Не можу повірити, що не дали кутового. Потім пенальті… Я ніколи не коментував суддівство і не збирався це робити. Але це дві кардинальні помилки, які коштували нам матчу", — наводить слова Ковачича 24sata.

У матчі за третє місце збірна Хорватії зіграє проти Франції чи Марокко.