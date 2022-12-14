Півзахисник розкритикував суддівство у півфінальному матчі.
Матео Ковачіч, Getty Images
14 грудня 2022, 10:18
У рамках 1/2 фіналу чемпіонату світу-2022 збірна Хорватії поступилася Аргентині, а поєдинок запам'ятався неоднозначними суддівськими рішеннями.
"Складно говорити, навіть не знаю, що сказати. Ми намагалися щосили, але могли зіграти трохи краще. Ми хотіли вийти у фінал, але у підсумку зіграємо за третє місце і битимемося.
Не можу повірити, що не дали кутового. Потім пенальті… Я ніколи не коментував суддівство і не збирався це робити. Але це дві кардинальні помилки, які коштували нам матчу", — наводить слова Ковачича 24sata.
У матчі за третє місце збірна Хорватії зіграє проти Франції чи Марокко.