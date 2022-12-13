ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу
13 грудня 2022, 22:58
Дубль Хуліана Альвареса допоміг Аргентині вийти до фіналу чемпіонату світу-2022
Колектив Ліонеля Скалоні в півфіналі не залишив шансів чинним володарям "срібних" нагород — Хорватії.
Аргентина — Хорватія, Getty Images
13 грудня 2022, 22:58
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Аргентина — Хорватія 3:0
Голи: Мессі, 34 (пен.), Альварес, 39, 69
Аргентина: Е. Мартінес — Моліна (Фойт, 87), Ромеро, Отаменді, Тальяфіко — Де Пауль (Паласіос, 74), Паредес (Лісандро Мартінес, 62), Фернандес, Мак Аллістер (Корреа, 86) — Мессі, Альварес (Дібала, 74).
Хорватія: Лівакович — Юранович, Ловрен, Гвардіол, Соса (Оршич, 46) — Ковачич, Брозович (Петкович, 50), Модрич (Маєр, 81) — Пашалич (Влашич, 46), Крамарич (Лівая, 72), Перішич.
Попередження: Отаменді — Лівакович, Ковачич