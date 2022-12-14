ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Колишній нападник збірної Аргентини похвалив 35-річного футболіста.

Серхіо Агуеро вражений грою Ліонеля Мессі на чемпіонаті світу у Катарі.

"Він щоразу грає все краще, і це неймовірно.

Ми трохи злякалися, коли в одному з епізодів він взявся за задній м'яз. Не знаю, звідки у нього стільки сил", — наводить слова Агуеро La Nacion.

Нагадаємо, що у півфіналі проти збірної Хорватії Мессі забив гол і відзначився результативною передачею.

Фінальний матч на чемпіонаті світу-2022 в Катарі відбудеться 18 грудня, о 17:00.