Колишній нападник збірної Аргентини похвалив 35-річного футболіста.
ЛІОНЕЛЬ МЕССІ, GETTY IMAGES
14 грудня 2022, 10:35
Серхіо Агуеро вражений грою Ліонеля Мессі на чемпіонаті світу у Катарі.
"Він щоразу грає все краще, і це неймовірно.
Ми трохи злякалися, коли в одному з епізодів він взявся за задній м'яз. Не знаю, звідки у нього стільки сил", — наводить слова Агуеро La Nacion.
Нагадаємо, що у півфіналі проти збірної Хорватії Мессі забив гол і відзначився результативною передачею.
Фінальний матч на чемпіонаті світу-2022 в Катарі відбудеться 18 грудня, о 17:00.