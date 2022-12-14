ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку півфінального поєдинку чемпіонату світу, у якому зіграють Франція та Марокко.

У рамках півфінального матчу чемпіонату світу-2022 у Катарі збірна Франції на Ель-Байті зіграє проти головної сенсації турніру — збірної Марокко.

Дідьє Дешам та Валід Реграгуі вже визначились зі складами на гру. Інсайди від французьких ЗМІ підтвердились. Замість травмованих Дайо Упамекано та Адрієна Рабьо на поле вийдуть Ібрагіма Конате та Юссуф Фофана.

Щодо складу збірної Марокко, то, порівнянно із матчем з Португалією, на поле вийдуть травмовані раніше Наєф Агерд та Нуссаїр Мазрауї.

Франція: Льоріс — Кунде, Варан, Конате, Т. Ернандес — Чуамені, Фофана — Дембеле, Грізманн, Мбаппе — Жиру.

Запасні: Манданда, Ареола, Павар, Упамекано, Дісасі, Гендузі, Коло Муані, Верету, Саліба, Коман, Камавінга, Тюрам.

Марокко: Буну — Ель Ямік, Саїсс, Аґерд — Хакімі, Унахі, Амрабат, Мазрауї — Зієш, Ен-Несірі, Буфаль.

Запасні: Ель Каджоуї, Таґнауті, Хамдала, Аттіят-Аллах, Зарурі, Сабірі, Чейр, Абухляль, Еззалзулі, Дарі, Ель-Ханнусс, Амалла, Банун, Жабран.

Гра Франція — Марокко почнеться о 21:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.