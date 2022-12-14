ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Футболіст відзначився вже на старті гри.

У другому півфінальному матчі чемпіонату світу-2022 збірна Франції зустрічається проти збірної Марокко.

На п'ятій хвилині поєдинку французи вийшли уперед. Захисник Тео Ернандес скористався помилкою в обороні марокканців та в акробатичному стрибку прошив ворота Буну.

Раніше Тео в інтерв'ю заявив, що грає не тільки за себе, а й за брата Люку Ернандеса. У матчі першого туру ЧС-2022 проти Австралії Люка отримав важку травму хрестоподібних зв'язок.

"Я граю за себе та за мого брата Люку. Коли тренер викликав мене до збірної, він пишався мною, а я – ним. Усі гравці хотіли б, щоб він зараз був тут. Йому непросто, він вибув надовго через травму", — сказав Тео.

Гра Франція — Марокко розпочалася о 21:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.