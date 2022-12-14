ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Марокканський нападник провів на полі 66 хвилин.

У півфіналі чемпіонату світу-2022 збірна Франції впевнено обіграла Марокко з рахунком 2:0 і у вирішальному матчі мундіалю зустрінеться з Аргентиною.

У цьому протистоянні нападник марокканської команди Юссеф Ен-Несірі всього тричі торкнувся м'яча за 66 зіграних хвилин, поки він не був замінений.

Це найменша кількість торкань м'яча на чемпіонаті світу з 1966 року, якщо враховувати всіх гравців, які провели в окремо взятому матчі щонайменше 45 хвилин.

Зазначимо, що чемпіонат світу-2022 для Марокко ще не завершено, оскільки на команду чекає поєдинок за третє місце проти збірної Хорватії.