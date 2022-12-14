ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Визначились команди, яки боротимуться за титул.

У рамках другого півфінального матчу чемпіонату світу-2022 у Катарі збірна Франції здолала збірну Марокко з рахунком 2:0.

У першому півфіналі змагання збірна Аргентини досить легко пройшла збірну Хорватії, здобувши перемогу з рахунком 3:0.

Тож у фіналі збірна Аргентини зіграє проти Франції. Матч відбудеться 18 грудня на стадіоні Лусаїл Айконік о 17:00 ка київським часом.