ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу
14 грудня 2022, 23:05
Франція та Аргентина зіграють у фіналі чемпіонату світу-2022
Визначились команди, яки боротимуться за титул.
Аргентина - Франція, Getty Images
14 грудня 2022, 23:05
У рамках другого півфінального матчу чемпіонату світу-2022 у Катарі збірна Франції здолала збірну Марокко з рахунком 2:0.
У першому півфіналі змагання збірна Аргентини досить легко пройшла збірну Хорватії, здобувши перемогу з рахунком 3:0.
Тож у фіналі збірна Аргентини зіграє проти Франції. Матч відбудеться 18 грудня на стадіоні Лусаїл Айконік о 17:00 ка київським часом.