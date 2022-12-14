ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу 1/2 фіналу чемпіонату світу, що відбувся 14 грудня 2022, 21:00.

У півфіналі чемпіонату світу-2022 збірна Франції впевнено обіграла Марокко з рахунком 2:0 і у вирішальному матчі мундіалю зустрінеться з Аргентиною.

Підопічні Дідьє Дешама відправили у ворота суперника два м'ячі, авторами яких стали Тео Ернандес і Коло Муані, що дозволило французам пробитися в заключну стадію мундіалю вдруге поспіль.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Франція — Марокко в 1/2 фіналу ЧС-2022:

Франція — Марокко 2:0

Голи: Т. Ернандес, 5, Коло Муані, 79



Франція: Льоріс — Кунде, Варан, Конате, Т. Ернандес — Чуамені, Фофана — Дембеле (Коло Муані, 79), Грізманн, Мбаппе — Жиру (Тюрам, 65).



Марокко: Буну — Дарі, Саїсс (Амалла, 21, Еззалзулі, 78), Ель Ямік — Хакімі, Унахі, Амрабат, Мазрауї (Аттіят-Аллах, 46) — Зієш, Ен-Несірі (Хамдалла, 66), Буфаль (Абухляль, 67).



Попередження: Буфаль.