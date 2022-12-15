ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Перевага над АПЛ складає 60% від кількості гравців.

Напередодні були остаточно сформовані пари для заключних протистоянь на чемпіонаті світу-2022, у рамках яких уже незабаром буде розіграно повний комплект нагород міжнародної першості.

Збірні Хорватії та Марокко таким чином 17 грудня змагатимуться за "бронзові" медалі, а Аргентина та Франція на наступний день сперечатимуться за головний трофей — Кубок світу.

У складах обох команд-учасниць вирішального двобою зареєстровано по 26 футболістів, проте вже достеменно відомо, що "Les Bleus" не зможуть розраховувати на захисника Люку Ернандеса, тоді як потенційна участь півзахисника Адрієна Рабіо та нападника Каріма Бензема й досі викликає великі сумніви.

У той самий час "альбіселесте" сподіваються розраховувати на тріо з андалузької Севільї в особі захисників Маркоса Акуньї та Гонсало Монтьєля, а також півзахисника Алехандро Гомеса.

Цікавим є той факт, що одразу 15 представників іспанської Ла Ліги готуються до фінального матчу в складі обох команд, що становить найбільше представництво з п’яти провідних ліг Європи, у порівнянні з іншими чемпіонатами.

Атлетіко Мадрид при цьому може похизуватись найбільшим за кількістю виконавців десантом в особі Науеля Моліни, Антуана Грізманн, Родріго де Пауля та Анхеля Корреа.

За це "кольчонерос" отримають пристойну винагороду від ФІФА розміром в 1,388 млн євро тільки за цей матч.

Від каталонської Барселони братимуть участь тільки Жюль Кунде та Усман Дембеле, проте наявність у неї права власності на контракт Антуана Грізманна гарантує "блаугранас" 3,8 млн євро за продуктивні виступи лідера збірної Франції.

Андалузька Севілья зі своїм вищеназваним тріо за кількістю виконавців переслідуватиме мадридський Атлетіко, разом із мюнхенською Баварією та туринським Ювентусом.

Від мадридського Реала гратимуть Орельєн Чуамені та Едуардо Камавінга, Гвідо Родрігес та Герман Песселья представлятимуть севільський Бетіс, а Хуан Фойт та Херонімо Рульї захищатимуть честь Вільярреала та Аргентини.

Найближчим переслідувачем Ла Ліги є АПЛ із дев’ятьма гравцями, тоді як Ліга 1 розраховуватиме на вісім футболістів, а Бундеслігу та Серію A представлятимуть по сім виконавців.