ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу, що відбувся 4 грудня 2022, 17:00.

У рамках 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 збірна Франції здобула перемогу над Польщею завдяки дублю Кіліана Мбаппе та рекордному м'ячу Олів'є Жиру, що дозволило їй пробитися до наступної стадії катарського мундіалю.

Колектив Чеслава Міхневича зіграв цікавіше, аніж проти Аргентини на груповому етапі, проте все одно вимушено залишив турнір.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Франція — Польща в 1/8 фіналу ЧС-2022:

Франція — Польща 3:1

Голи: Жиру, 44, Мбаппе, 75, 90 — Левандовські, 90+9 (пен.)



Франція: Льоріс — Кунде (Дісасі, 90+2), Варан, Упамекано, Т. Ернандес — Чуамені (Фофана, 66), Рабьо — Дембеле (Коман, 76), Грізманн, Мбаппе — Жиру (Тюрам, 76).



Польща: Щесни — Кеш, Глік, Ківьор (Беднарек, 87), Берешинські — Криховяк (Белік, 71) — Камінські (Залевські, 71), Зелінські, С. Шиманські (Мілік, 65), Франковські (Гросицькі, 86) — Левандовські.



Попередження: Чуамені — Берешинські, Кеш.