ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Керівник польського футболу задоволений результатом.

Глава польського футбольного союзу Цезар Кулеша прокоментував виліт збірної Польщі з чемпіонату світу.

"Для нашої збірної це завершення чемпіонату світу, але ми завершуємо його з високо піднятою головою. Проти Франції у нас були шанси, просто чемпіони світу були сильнішими. Вийти з групи вперше за 36 років — це успіх. Дякуємо тренеру, гравцям і нашим уболівальникам" — написав функціонер у своєму Твіттері.

Нагадаємо, "Кадра" з чотирьма пунктами посіла друге місце у групі з Аргентиною, Мексикою та Саудівською Аравією і впервше з 1986 року вийшла до 1/8 Мундіалю. Втім, там команда Чеслава Міхневича поступилася французами з рахунком 1:3.

Відзначимо, що Роберт Левандовські не виключає своєї участі на ЧС-2026, який пройде у США, Канаді та Мексиці.