ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Француз став головним героєм другого тайму.

Збірна Аргентини та Франції в основний час не визначили переможця чемпіонату світу-2022, зігравши внічию — 2:2.

Справа перейшла у додатковий час. А посприяв цьому головна зірка збірної Франції Кіліан Мбаппе.

На 80 хвилині форвард відмітився з 11-метрової позначки, а на 81 хвилині забив неймовірний гол із гри.

Таким чином він поставив новий рекорд мундіалів, оформивши найшвидший дубль у фіналах. На це йому знадобилося 97 секунд.

Раніше цей рекорд належав нападнику збірної Бразилії Роналду. Він два рази забив у ворота Німеччини на ЧС-2022 за 12 хвилин.