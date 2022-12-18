ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Молодий француз проявив свої голеадорські якості.

Чемпіонат світу-2022 у Катарі завершився. У фіналі мундіаля перемогла збірна Аргентини.

Найкращим бомбардиром змагання став нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе. На його рахунку 8 голів у цьому змаганні.

Мбаппе відзначився трьома голами на стадії групового етапу ЧС-2022. Один гол він забив Австралії та двічі збірній Данії.

У плей-оф Мбаппе забив два голи Польщі в 1/8 фіналу, а в фіналі турніру оформив дубль проти збірної Аргентини.

Друга сходинка у списку бомбардирів в Ліонеля Мессі, який забив сім разів. Третє місце в Хуліана Альвареса з аргентинської збірної — чотири голи.