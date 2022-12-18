Молодий француз проявив свої голеадорські якості.
Кіліан Мбаппе, Getty Images
18 грудня 2022, 19:55
Чемпіонат світу-2022 у Катарі завершився. У фіналі мундіаля перемогла збірна Аргентини.
Найкращим бомбардиром змагання став нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе. На його рахунку 8 голів у цьому змаганні.
Мбаппе відзначився трьома голами на стадії групового етапу ЧС-2022. Один гол він забив Австралії та двічі збірній Данії.
У плей-оф Мбаппе забив два голи Польщі в 1/8 фіналу, а в фіналі турніру оформив дубль проти збірної Аргентини.
Друга сходинка у списку бомбардирів в Ліонеля Мессі, який забив сім разів. Третє місце в Хуліана Альвареса з аргентинської збірної — чотири голи.