ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Колектив 44-річного фахівця виборов черговий трофей.

У фіналі чемпіонату світу-2022 у Катарі збірна Аргентини у серії післяматчевих пенальті зуміла обіграти Францію.

Перемога на ЧС стала для головного тренера Аргентини Ліонеля Скалоні третім трофеєм біля керма національної команди.

В 2021 році команда під його керівництвом виграла Кубок Америки, обігравши у фіналі збірну Бразилії з рахунком 1:0. У червні 2022 року збірна Аргентини стала володарем Фіналіссими, обігравши чинного чемпіона Європи – збірну Італії (3:0).

Зазначимо, що Скалоні тренує збірну Аргентини із серпня 2018 року.