ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Аргентинець додав собі ще один пункт в кар'єрні досягyення.

Ліонель Мессі та компанія нарешті для них виграли чемпіонат світу-2022. У фіналі вони обіграли Францію.

Нагорода найкращому футболісту змагання — Золотий м'яч ЧС-2022, прогнозовано, дісталась капітану аргентинської збірної Ліонелю Мессі.

І це не перший раз, коли Мессі виграє подібну нагороду. У 2014 році, коли Аргентина поступилась збірній Німеччини у фіналі, Лєо також став MWP турніру.

Тож, саме Мессі увійшов в історію мундіалів, як перший гравець, який виграв два рази цю нагороду.

Також відзначимо, що вперше з 1994 року Золотий м'яч чемпіонату світу виграв футболіст команди, яка тріумфувала. Тоді приз отримав Ромарію зі збірної Бразилії.