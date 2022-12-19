ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

35-річний футболіст наблизився до унікального досягнення.

Перемога на ЧС-2022 наблизила Ліонеля Мессі до унікального досягнення.

Тепер 35-річний нападник не має перемог лише в одному турнірі з тих, у якому він брав участь. Це Кубок Франції.

Мессі ще може виграти його у складі ПСЖ цього сезону.

18 грудня форвард збірної Аргентини став володарем Кубка світу: команда Ліонеля Скалоні обіграла Францію у фіналі ЧС-2022 за пенальті (3:3, 4:2 за пенальті). Це його 42-й трофей у кар'єрі.