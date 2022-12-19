ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Колишній захисник дав свій коментар.

На думку колишнього гравця збірної Франції та Манчестер Юнайтед, потрібно припинити порівнювати Кріштіану Роналду та Ліонеля Мессі, бо вони обидва видатні футболісти.

"Не думаю, що Мессі зобов'язаний виграти чемпіонат світу для того, щоб стати великим. Ця суперечка завжди житиме. Хтось думає, що виграти Євро складніше, ніж чемпіонат світу.

Мессі та Роналду – вже великі. Неповажно говорити: "Він стане найбільшим у разі перемоги". Для когось Мессі – великий, для когось – Роналду. Це не змінити. Потрібно припинити порівнювати та обирати чийсь бік", — наводить слова Евра Manchester Evening News.

Нагадаємо, що Ліонель Мессі виграв чемпіонат світу зі збірною Аргентини, а Португалія з Роналду завершила виступи на стадії 1/4 фіналу.