ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Футболіст зірвав куш завдяки своєму другу.

Перед чемпіонату світу-2022 колишній форвард збірної Аргентини зробив цікаву ставку.

Він поставив на те, що Ліонель Мессі буде визнаний найкращим футболістом мундіалю, отримавши Золотий м'яч.

Агуеро вирішив зробити ставку у розмірі 1001,87 доларів з коефіцієнтом 8,28. Мессі отримав приз, а виграш Серхіо склад 8265 доларів.

"17 листопада 2022 року я поставив на те, що Мессі стане найкращим гравцем чемпіонату світу, і тільки тепер про це згадав", — підписав фото Агуеро.