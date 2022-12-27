ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Про це згадав спортивний лікар Педро Луїс Ріполь.

Карім Бензема міг взяти участь у чемпіонаті світу в Катарі, повідомляє Marca.

"19 листопада Карім отримав травму м'яза у чотириголовому м'язі лівого стегна, при тому що його робоча нога – права. Виходячи з того, що можна побачити на зображеннях, він мав розрив фасції. Іншими словами, м'язові волокна не були пошкоджені. Термін відновлення – приблизно 21 день.

10 грудня він уже тренувався із Реалом, а 14-го Франція грала у півфіналі. Висновок: Бензема справді міг би зіграти на чемпіонаті світу", — написав лікар у колонці для Marca.

Нагадаємо, що Бензема вже завершив кар'єру у збірній Франції.