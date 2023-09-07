Чемпіонат Світу-2022: чемпіонат світу з футболу

Керманич збірної Нідерландів із розумінням поставився до висловлювань попередника.

Колишній головний тренер збірної Нідерландів Луї ван Гал нещодавно ошелешив футбольну спільнотою заявою про те, що результати чемпіонату світу-2022 в Катарі буцім-то могли бути зрежисовані на користь перемоги збірної Аргентини.

Реагувати на подібні висловлювання довелось, зокрема, і нинішньому керманичу "ораньє" Рональду Куману під час своєї прес-конференції.

"Від себе можу одразу зазначити, що я б висловлювався стосовно перемоги Аргентини подібним чином. Але ми повинні поважати всі думки, зокрема думку Луї ван Гала.

Я пережив подібні моменти в Іспанії, коли в мене було відчуття, що Реал Мадрид користується якимось більш пріоритетним статусом, аніж Барселона, але це неможливо довести, тому краще про це взагалі не говорити", — заявив нідерландський фахівець.

Нагадаємо, що збірна Нідерландів поступилась Аргентині в чвертьфіналі мундіалю за підсумком серії пенальті.