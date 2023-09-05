ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Голландський фахівець зробив досить провокаційну заяву.

Колишній головний тренер збірної Нідерландів Луї ван Гал вважає, що минулий чемпіонат світу 2022 року в Катарі був сфальсифікований на користь Аргентини та її капітана Ліонеля Мессі.

"Насправді я не хочу багато говорити про це. Якщо подивитися на те, як забивала голи Аргентина і як забивали ми, і як деякі аргентинські гравці переходили грань і не були покарані, то я думаю, що це було сплановано заздалегідь.

Я маю на увазі те, що говорю. Мессі мав стати чемпіоном світу", – наводить слова Ван Гала NOS.nl.

Нагадаємо, Аргентина виграла ЧС-2022, а на стадії 1/4 фіналу у серії пенальті обіграла Нідерланди під керівництвом ван Гала.