Чемпіонат Світу-2022: чемпіонат світу з футболу

Побив рекорд свого колишнього одноклубника.

Збірна Аргентини напередодні в гостьовому матчі четвертого туру південноамериканської кваліфікації до чемпіонату світу-2026 здолала Перу (2:0).

Дубль Мессі приніс Аргентині перемогу над Перу

Обидва м’ячі в цій зустрічі опинились на рахунку нападника американського Інтер Маямі Ліонеля Мессі ще за ходом першого тайму.

Це, відповідно, були 30 та 31 голи зіркового аргентинця в складі головної команди його країни за часи виступів у відбіркових циклах на мундіаль.

Завдяки цим м’ячам у підсумку Мессі обійшов уругвайського бомбардира Луїса Суареса в заочних перегонах за звання найкращого за всі часи голеадора регіональної кваліфікації.

Збірна Аргентини в наступному турі зустрінеться вдома саме з Уругваєм.