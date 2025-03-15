Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Керманич збірної Англії готується до великого дебюту.

Під час березневої міжнародної перерви збірна Англії дебютує на чолі з німецьким головним тренером Томасом Тухелем у домашніх матчах проти Албанії та Латвії у відборі на чемпіонат світу-2026.

Перед початком циклу тренувань новий наставник "Трьох левів" прокоментував підготовку до важливої події в його кар’єрі.

"Я думаю, що, перш за все, у вас дуже потужний, емоційний і змістовний національний гімн, і я не міг би не пишатись тим, що стою на боковій лінії і відповідаю за гру національної збірної Англії. Це багато чого значить.

Запевняю вас, для мене це багато значить. Але я відчуваю, що оскільки національний гімн настільки значущий для нації, настільки емоційний і настільки потужний, то я ще повинен заслужити своє право співати його.

Я відчуваю, що це не просто даність. Його не можна просто так заспівати абикому. Тому я вирішив, що не буду співати його у своїх перших матчах.

Я здобуду це право результатами, створенням гарної команди, належним виконанням своєї роботи і створенням відчуття, що, можливо, навіть ви, хлопці, у якийсь момент мені скажете: "Тепер настав час і тобі заспівати наш гімн. Відчувається, що ти на це заслужив, і тепер ти — справжній англієць!".

Можу тільки сказати, що я вже знаю слова вашого гімна, вони не складні. Але, можливо, я повинен більше зануритись у культуру і заслужити своє право від вас, від гравців, від уболівальників, щоб кожен відчув, що я повинен заспівати його саме в той момент, що я один із вас, менеджер збірної Англії, я теж повинен співати його.

Я зустрівся з Його Королівською Високістю принцом Вільямом минулого місяця у Віндзорському замку, і це було просто вражаюче. Те, як він говорить і як емоційно вболіває за Астон Віллу, і, звичайно, за національну збірну, просто вражає.

Було дуже приємно поговорити з ним принцом Вільямом про футбол. Він має сильну думку. Це багато значить, і це просто щось дуже, дуже особливе, що приходить з цією роллю. Це честь і привілей, а також велика відповідальність.

Він наполягав на якості гравців Астон Вілли, у чому не було потреби, тому що ми й без того дуже захоплюємось ними і захоплюємось тим, що відбувається в цьому клубі останнім часом", — заявив німецький фахівець.

Матчі проти Албанії та Латвії для Англії відбудуться 21 та 24 березня.