Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Бразилець зазнав ушкодження.

Воротар збірної Бразилії Аліссон Бекер отримав травму в матчі кваліфікації чемпіонату світу-2026 року зі збірною Колумбії (2:1). Його було замінено на 77-й хвилині зустрічі.

"На полі він не повідомляв про будь-яку непритомність або втрату пам'яті, він був у свідомості і весь час орієнтувався. Ми замінили його, тому що в нього були незначні скарги, йому здавалося, що він був трохи повільнішим, і була певна ймовірність струсу мозку, тому в разі такої підозри рекомендується замінити гравця", — заявив лікар збірної Бразилії Родріго Ласмар.

Ліверпуль вже підтвердив, що бразильський голкіпер негайно повернеться до розташування клубу для поглибленого медичного огляду.

Наступний свій матч збірна Бразилії проведе з Аргентиною 26-го березня, о 02:00 за київським часом.