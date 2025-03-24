Фіни несподівано втратили очки.
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24 березня 2025, 20:55
В матчі 2-го туру відбіркового етапу чемпіонату світу — 2026 збірна Литви в Каунасі приймала національну команду Фінляндії.
Вже на 4-й хвилині зустрічі півзахисник гостей Каан Кайрінен вивів свою команду вперед. На 17-й хвилині один з лідерів збірної Фінляндії Йоель Пог'янпало подвоїв перевагу своєї команди реалізувавши пенальті.
Втім ще до перерви господарям поля вдалося один м'яч відіграти. На 39-й хвилині нападник Литви Армандас Кучіс забив гол. А вже на 69-й хвилині матчу Гвідас Гінейтіс зрівняв рахунок у цьому протистоянні та в підсумку приніс литовцям несподівану нічию.
Після двох зіграних турів збірна Фінляндії з чотирма очками посідає перше місце в групі G. Литва набрала з одним заліковим балом розташовується на третьому місці.
Литва – Фінляндія — 2:2
Голи: Кучіс 39, Гінейтіс 69 — Кайрінен 3, Пог'янпало 17 (пен.).