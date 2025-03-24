Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Фіни несподівано втратили очки.

В матчі 2-го туру відбіркового етапу чемпіонату світу — 2026 збірна Литви в Каунасі приймала національну команду Фінляндії.

Вже на 4-й хвилині зустрічі півзахисник гостей Каан Кайрінен вивів свою команду вперед. На 17-й хвилині один з лідерів збірної Фінляндії Йоель Пог'янпало подвоїв перевагу своєї команди реалізувавши пенальті.

Втім ще до перерви господарям поля вдалося один м'яч відіграти. На 39-й хвилині нападник Литви Армандас Кучіс забив гол. А вже на 69-й хвилині матчу Гвідас Гінейтіс зрівняв рахунок у цьому протистоянні та в підсумку приніс литовцям несподівану нічию.

Після двох зіграних турів збірна Фінляндії з чотирма очками посідає перше місце в групі G. Литва набрала з одним заліковим балом розташовується на третьому місці.