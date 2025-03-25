Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Четвертий поспіль подібний успіх для країни Близького Сходу.

Збірна Ірану зіграла внічию з Узбекистаном (2:2) у Тегерані, гарантувавши собі вихід на чемпіонат світу-2026, що проходитиме в США, Мексиці й Канаді.

Представники країни Близького Сходу приєдналися до Японії та Нової Зеландії, які свої путівки отримали раніше. Зазначимо, що господарі турніру кваліфікувалися автоматично.

Таким чином тепер відомі вже шість із 48-ми збірних-учасниць майбутнього ЧС. За новим форматом національні команди розділять на 12 груп по чотири. Дві найкращі збірні кожного з квартетів і вісім найкращих колективів, які посядуть треті сходинки, вийдуть до плей-оф турніру.