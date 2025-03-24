Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Новозеландці влітку 2026 року гратимуть на теренах Північної Америки.

Збірна Нової Зеландії впевнено обіграла Нову Каледонію (3:0) у фіналі відбіркового етапу до чемпіонату світу-2026 і здобули путівку до фінальної частини турніру.

Новозеландці стала п'ятим учасником чемпіонату світу з футболу, який пройде на футбольних полях США, Мексики та Канади. Крім них вже гарантували собі місце на Мундіалі збірні США, Канади та Мексики, як господарі турніру, а також національна команда Японії за спортивним принципом.

Нагадаємо, що за новим форматом на чемпіонаті світу-2026 прийме участь 48 збірних замість звичних 32. Команди будуть розділені на 12 груп по чотири збірні. Дві найкращі команди з кожної групи та вісім найкращих третіх місць вийдуть у стадію плей-оф турніру.