Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Друга поспіль поразка колективу Сергія Клещенка.

Збірні Молдови й Естонії зустрілися в рамках другого туру групового етапу європейської кваліфікації чемпіонату світу-2026.

Команди порадували глядачів п'ятьма голами на стадіоні Зімбру в Кишиневі, також обмінявшись вилученнями. Сильнішими виявилися гості, які й отримали перші залікові бали, тоді як господарі поля залишилися без очок.

Зазначимо, що в стартовому складі Молдови перебували двоє представників УПЛ — голкіпер Вереса Андрій Кожухар і захисник Карпат Владислав Бабогло.

Молдова — Естонія 2:3

Голи: Ніколаеску, 67, Каймаков, 90+1 — Пеетсон, 19, Саппінен, 30, Кейт, 70

Молдова: Кожухар — Кожокару, Кречун, Бабогло, Рябчук — Моцпан (Плетіке, 78), Раце — Постолакі (Стине, 78), Каймаков, Бодіштяну (Бойчук, 85) — Ніколаеску

Естонія: Ігонен — Пеетсон (Салісте, 52), Шеннінг-Ларсен, Паскочі, Кууск — Кейт, Палуметс — Айнсалу, Яковлев (Міллер, 87), Синявський — Саппінен (Тамм, 66)

Попередження: Бабогло, Ніколаеску, Раце — Пеетсон, Палуметс, Кейт, Айнсалу

Вилучення: Кожокару, 5 — Палуметс, 48 (друге попередження)

Турнірна таблиця групи I тепер виглядає наступним чином:

Зазначимо, що сьогодні ж, 25 березня, о 21:45 за Києвом розпочнеться матч Ізраїль — Норвегія.