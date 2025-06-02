Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Реакція японської футбольної спільноти була неоднозначною.

Японський опорний півзахисник Кайсю Сано влітку минулого року готувався до початку європейської частини кар’єри в складі німецького Майнца, аж раптом перемовини щодо нього опинились на межі зриву через звинувачення в зґвалтуванні.

Розгляд справи, до якої міг бути причетним тоді ще 23-річний виконавець, відносно нього був короткотривалим — усього два тижні, після чого трансфер за 2,5 млн євро таки відбувся.

Проте репутаційної шкоди вся ця історія гравцю таки завдала — виклик до національної збірної Японії на матчі Кубка Азії в січні 2024 року став для нього останнім станом на сьогодні.

Але після яскравого сезону Майнца в Бундеслізі, за підсумками якого "карнавальники" гратимуть у кваліфікації Ліги конференцій УЄФА, бо фінішували шостими, футбольне керівництво Японії не могло залишитись осторонь такої опції для підсилення команди.

Тренерський штаб "самураїв" надіслав запит до Майнца на те, аби його футболіст долучився до лав національної команди після 36 матчів у поточній кампанії.

У Японії на червень заплановані матчі проти Австралії та Індонезії в рамках кваліфікації до чемпіонату світу-2026.