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Фінляндія - Нідерланди, Getty Images
07 червня 2025, 23:59
В рамках третього туру відбору на чемпіонат світу-2026 відбулися три матчі.
Нідерланди обіграли Фінляндію, Австрія — Румунію, а Албанія і Сербія зіграли внічию.
Фінляндія — Нідерланди 0:2
Голи: Депай 6, Думфріз 23.
Фінляндія: Градецькі, Алхо (Г. Камара 70), Тенхо (Нісканен 70), Хосконен, Іванов (Валакарі 76), Уронен, Пелтола, Кайрінен, Лод (Ф. Єнсен 55), Антман, Пох'янпало (Калльман 55).
Нідерланди: Флеккен, Думфріс, ван Хеке (Де Врей 46), ван Дейк, Аке (ван де Вен 62), Ф. Де Йонг, Гравенберх, Рейндерс (Клюйверт 69), Фрімпонг, Депай (Вегхорст 69), Гакпо (Сімонс 85).
Попередження: Нісканен 90 — ван Хеке 28, Рейндерс 61.
Албанія — Сербія 0:0
Албанія: Стракоша — Мітай, Джимсіті, Аєті, Хюсай — Шеху (Рамадані, 85) — Ходжа (Байрамі, 63), Асллані — Лачі — Броя (Узуні, 75), Манай (Даку, 62)
Сербія: Петрович — Павлович, Міленкович, Еракович — Терзич (С. Митрович, 69), Лукич, Самарджич (А. Максимович, 69), Н. Максимович (Гудель, 87), Живкович (Неделькович, 87) — А. Митрович (Йович, 75), Влахович
Попередження: Джимсіті (19) — Павлович (17), С. Митрович (80).
Австрія — Румунія 2:1
Голи: Грегорич, 42, Забітцер, 60 — Алібек, 90+5.