Команда Тоні Поповича пробилася до фінальної стадії мундіаля.
збірна Авсстралії, Getty images
10 червня 2025, 23:30
У рамках десятого туру відбору на чемпіонат світу-2026 від Азії збірна Австралії у гостях зустрілася з Саудівською Аравією та здобула перемогу з рахунком 2:1.
Завдяки цій перемозі підопічні Тоні Поповича посіли друге місце у кваліфікаційній групі С, яка дозволила австралійцям здобути пряму путівку на майбутній мундіаль.
Збірні Індонезії та Саудівської Аравії, у свою чергу, братимуть участь у плейофі кваліфікації ЧС-2026.