Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Команда Тоні Поповича пробилася до фінальної стадії мундіаля.

У рамках десятого туру відбору на чемпіонат світу-2026 від Азії збірна Австралії у гостях зустрілася з Саудівською Аравією та здобула перемогу з рахунком 2:1.

Завдяки цій перемозі підопічні Тоні Поповича посіли друге місце у кваліфікаційній групі С, яка дозволила австралійцям здобути пряму путівку на майбутній мундіаль.

Збірні Індонезії та Саудівської Аравії, у свою чергу, братимуть участь у плейофі кваліфікації ЧС-2026.