Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Важко не зробити останнє в регіоні Південної Америки.

Національна збірна Бразилії вночі за європейським часом проводила матч шістнадцятого туру кваліфікації до чемпіонату світу-2026 в регіоні Південна Америка, на власному полі зігравши проти Парагваю.

Це була перша зустріч "Пентакампеонів" перед рідними вболівальниками після призначення головним тренером Карло Анчелотті, тож той факт, що перемогу господарям приніс нападник мадридського Реала Вінісіус Жуніор своїм голом наприкінці першого тайму, є дуже символічним.

У підсумку Бразилія набрала 25 очок, наразі посідає третю сходинку, перебуваючи позаду Аргентини (35) та Еквадору (25), проте своє глобальне завдання на відбір виконала — "Пентакампеоне" стали 13 учасником майбутнього мундіалю в США, Канаді та Мексиці.

Бразилія — Парагвай 1:0

Гол: Вінісіус, 44

Бразилія: Аліссон — Вандерсон (Даніло, 89), Маркіньйос, Александро, Алекс Сандро (Бералдо, 74) — Гімараес, Каземіро — Рафінья, Кунья (Жерсон, 79), Мартінеллі — Вінісіус (Рішарлісон, 78).

Парагвай: Фернандес — Касерес, Г. Гомес, Альдерете, Алонсо (Сандес, 86) — Кубас, Вільясанті (Бобаділья, 61) — Д. Гомес (Ромеро, 61), Енсісо, Альмірон (Каку, 86) — Санабрія (Авалос, 69).

Попередження: Вінісіус, Гімараес — Алонсо.