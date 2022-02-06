Кубок Африканских Наций

Предлагаем вашему вниманию анонс финала Кубка африканских наций.

Сборная Сенегала в рамках финального поединка Кубка африканских наций сыграет против Египта.

Сенегал — Египет

Воскресенье, 6 февраля, 21:00. Стадион Стад д'Олембе (Яунде, Камерун).

Сборная Сенегала начала финальную часть турнира с матчей группового этапа против Гвинеи, Малави и Зимбабве. Сенегальцы с большим трудом вышли с первого места, сыграв 0:0 во втором и третьем матче, но победа перед этим со счетом 1:0 над Зимбабве позволила протий дальше.

Так вышло, что сенегальцы прошли дальше с одним забитым голом. В стадии плей-офф дела у Сенегала складывались уже лучше — победы со счетом 3:1 над Экваториальной Гвинеей и Буркина-Фасо, а также триумф в игре с Кабо-Верде со счетом 2:0.

Команда набрала свою лучшую форму ближе к финальной части турнира, что кажется очень грамотным подходом, но и не будем исключать, что в первых играх просто не хватало налаженности взаимодействий при игре в атаке.

Сборная Египта, в свою очередь, попала в квартет с Нигерией, Суданом и Гвинея-Бисау. Египтяне минимально обыграли Судан и Гвинея-Бисау, но перед этим уступили нигерийцам, в итоге заняв второе место в группе.

В стадии плей-офф сборную Египта ждали очень крепкие соперники — Кот д`Ивуар, Марокко и Камерун. Египтяне смогли обыграть Марокко в дополнительное время, тогда как судьбу встреч с ивуарийцами и камерунцами решила серия пенальти.

Будет интересно посмотреть, как на физическое состояние египтян повлиял тот факт, что пришлось играть 120 минут во всех трех матчах плей-офф.

Также дополнительный интерес к матчу привлекает противостояние дуэта из Ливерпуля — Садио Мане и Мохамеда Салаха.

Кроме того, эти команды встретятся друг с другом в плей-офф отбора к чемпионату мира-2022. А потому противостояние этих соперников обещает быть крайне горячим.

Ориентировочные составы:

Сенегал: Иенди — Сарр, Кулибали, Диалло, Сисс — Куяте, Менди, Гуйе — Дьенг, Дьеду, Мане

Египет: Габал — Камал, Абдельмонем, Венш, Фотух — Эльнени, Фати, Солейя — Салах, Мохамед, Мармуш

Не сыграют: Тавфик

Под вопросом: Фати, Эль Шенави, Хегази