"Леви Теранги" гратимуть у фіналі турніру проти переможця пари Нігерія — Марокко.
Сенегал — Єгипет, Getty Images
14 січня 2026, 21:09
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Сенегал — Єгипет 1:0
Гол: Мане, 78
Сенегал: Менді — Діатта, Кулібалі (М. Сарр, 23), Ніакате, М. Діуф — Діарра (Камара, 46), І. Гує, П. Гує (Сісс, 90+1) — І. Ндіає (І. Сарр, 85), Джексон (Ш. Ндіає, 85), Мане.
Єгипет: М. Ель-Шенаві — Хані, Ібрахім, Рабія, Фету (Трезеге, 46) — Аттія, Абдельмагід, Фатхі (Мохсен, 90+4) — Ашур (Мохамед, 83) — Салах, Мармуш.
Попередження: Кулібалі, Діарра — Абдельмагід