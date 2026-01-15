Кубок Африканских Наций

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка африканських націй-2025, який відбувся 14 січня 2026 року.

Збірна Марокко у півфіналі Кубка африканських націй-2025 обіграла Нігерію в серії пенальті.

Незважаючи на відсутність голів у основний та додатковий час, команди провели яскравий поєдинок для глядачів.

Проте долю все одно вирішила футбольна лотерея, де стався один із найбільш яскравих сейвів у кар’єрі Яссіна Буну.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Нігерія — Марокко* 0:0 (2:4 – пен.) у рамках півфіналу Кубка африканських націй-2025:

Нігерія — Марокко* 0:0 (2:4 – пен.)

Нігерія: Нвабалі — Осаї-Семюел, Аджаї, Бессі, Оньємаечі — Оньєка (Чуквезе, 120+1), Оньєдіка (Сімон, 83), Івобі — Лукман — Осімген (Онуачу, 118), Адамс (Деле-Башіру, 98).

Марокко: Буну — Хакімі, Аґерд, Масіна, Мазрауї — Ель-Айнауї — Діас (Ахомаш, 108), Ель-Ханнус (Ігамане, 84), Сайбарі (Бен Сегір, 118), Еззальзулі (Ен-Несірі, 103) — Ель-Каабі (Таргаллін, 84).

Попередження: Бессі, Оньєдіка