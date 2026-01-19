У казковому фіналі в Рабаті команда Папа Тіава в один момент пішла з поля на знак протесту щодо дій арбітра, але повернулась, і виграла овертайм.
Сенегал — Марокко, Getty Images
19 січня 2026, 00:02
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Сенегал — Марокко 1:0
Гол: П. Гує, 94
На 90+23 хвилині Браїм Діас (Марокко) не забив пенальті (воротар).
Сенегал: Е. Менді — А. Менді (Сек, 76), М. Сарр, Ніакате, М. Діуф (Якобс, 106) — Камара (І. Сарр, 77) , І. Гує — І. Ндіає (Мбає, 76), П. Гує — Джексон (Ш. Ндіає, 90+3), Мане.
Марокко: Буну — Хакімі, Аґерд, Мазіна (Ель Ямік, 89), Мазрауї (Ігамане, 98) — Еззальзулі, Ель-Айнауї, Сайбарі (Салах-Еддін, 90+4) — Ель-Ханнус (Таргаллін, 80), Ель-Каабі (Ен-Несірі, 80), Діас (Ахомаш, 98).
Попередження: Камара, І. Сарр, Діуф, М. Сарр — Ен-Несірі