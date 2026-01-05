Кубок Африканских Наций

Плей-оф Кубка африканських націй.

Марокко мінімально здолав Танзанію (1:0).

Героєм матчу став півзахисник Реал Мадрид Браїм Діас — саме його взяття воріт на 64-й хвилині дозволило господарям турніру вийти до наступного етапу плей-оф.

Марокко — Танзанія 1:0

Гол: Діас, 64

Камерун втримав перемогу над ПАР (2:1).

Леви відкрили рахунок на 34-й хвилині — зусиллями Чамадеу Камерун вийшов уперед. На початку другої 45-хвилинки підопічні Пагу подвоїли перевагу. Нагіда зробив навіс на ближню стійку, де опинився Кофане. Молодий нападник Баєра головою відправив м’яч у сітку.

ПАР довгий час не могла знайти ключ до воріт суперника. Загалом команда завдала 18 ударів. На заключних хвилинах основного часу підопічні Брооса таки відіграли один м’яч: Модіба зробив подачу в бік воріт зелено-червоних, а Макгопа з близької відстані розстріляв ворота Епассі. Більше голів зафіксовано не було. Камерун перемагає та виходить у чвертьфінал, де зустрінеться з Марокко.

ПАР — Камерун 1:2

Голи: Макгопа 89 — Чамадеу 34, Кофане 47