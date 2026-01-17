У матчі за третє місце Суперорли здолали Єгипет у серії пенальті.
Getty Images
17 січня 2026, 20:25
Нігерія бронзовий призер КАН. У матчі за третє місце Суперорли здолали Єгипет у серії пенальті 0:0 (4:2)
Основного часу не вистачило командам аби виявити переможця, тому долю бронзової нагороди вирішала серія пенальті. Цікаво що Нігерійці змогли відзначитись з гри, але арбітр скасував взяття воріт через офсайд.
У серії пенальті героєм став нігерійський воротар Стенлі. Він взяв удари від лідерів фараонів: Салаха та Мармуша У підсумку нігерійці з рахунком 4:2 перемагають та забирають бронзу КАН. Для суперорлів це вже 9 нагорода.