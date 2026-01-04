Кубок Африканских Наций

Плей-оф Кубка африканських націй в розпалі.

Сенегал здобув вольову перемогу над Суданом (3:1)

Номінальні гості шокували суперника, відкривши рахунок уже на 6-й хвилині. Зусиллями Абдалли Судан вийшов уперед. Надалі Сенегал узяв гру у свої руки. Ще до перерви рахунок був на користь підопічних Сіссе — Пує з Вільярреала оформив дубль. Під завісу матчу 17-річний вундеркінд Мбає встановив остаточний рахунок — 3:1.

Справжня драма розігралася в матчі Малі — Туніс: 1:1 (2:1)

Потенційні опоненти збірної України опинилися в меншості вже на 26-й хвилині гри — Кулібалі підвів свою команду. Туніс зміг скористатися чисельною перевагою лише в заключні хвилини матчу: Фіраз влучним ударом відкрив рахунок.

Однак Леви не здалися й, граючи вдесятьох, заробили право на пробиття пенальті. Сіньяко на останній хвилині доданого часу перевів гру в екстра-тайми. Двох додаткових таймів командам не вистачило, щоб виявити сильнішого, тож путівку до наступної стадії вирішила серія пенальті. Точнішими виявилися зелено-жовті — з рахунком 3:2 Малі обіграли Туніс і в чвертьфіналі зустрінуться із Сенегалом.