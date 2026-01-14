Кубок Африканских Наций

Наставник "фараонів" упевнений у ментальній перевазі над будь-яким суперником на Кубку Африки.

Хусам Хасан, який очолює збірну Єгипту, висловився перед півфіналом Кубка Африки проти Сенегалу. Наставник вважає, що авторитет його команди змушує опонентів нервувати ще до стартового свистка. За словами Хасана, статус семикратних володарів трофея дає єгиптянам психологічну перевагу.

"Будь-хто, хто грає проти нас, відчуває страх. Ми ментально готові до цього виклику і знаємо як власні сильні сторони, так і стратегію Сенегалу", — заявив тренер.

Він також додав, що команда з великою повагою ставиться до суперника, але підготувалася до гри максимально серйозно.

Матч Єгипет — Сенегал відбудеться сьогодні о 19:00. До цього етапу єгиптяни дійшли, продемонструвавши незламний характер у матчах на виліт, де їм довелося грати додатковий час проти Беніну та здобувати важку перемогу над івуарійцями.