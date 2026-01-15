Основний та додатковий час у Рабаті завершився без забитих м'ячів.
Нігерія — Марокко, Getty Images
15 січня 2026, 00:51
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Нігерія — Марокко* 0:0 (2:4 – пен.)
Нігерія: Нвабалі — Осаї-Семюел, Аджаї, Бессі, Оньємаечі — Оньєка (Чуквезе, 120+1), Оньєдіка (Сімон, 83), Івобі — Лукман — Осімген (Онуачу, 118), Адамс (Деле-Башіру, 98).
Марокко: Буну — Хакімі, Аґерд, Масіна, Мазрауї — Ель-Айнауї — Діас (Ахомаш, 108), Ель-Ханнус (Ігамане, 84), Сайбарі (Бен Сегір, 118), Еззальзулі (Ен-Несірі, 103) — Ель-Каабі (Таргаллін, 84).
Попередження: Бессі, Оньєдіка