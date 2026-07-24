Кубок Африканских Наций

Збірна Сенегалу намагається повернути собі титул чемпіона Африки після того, як Конфедерація африканського футболу присудила технічну перемогу Марокко.

Спортивний арбітражний суд (CAS) у Лозанні визначився з датою розгляду безпрецедентної апеляції Сенегалу щодо позбавлення національної збірної титулу переможця Кубка африканських націй 2025 року. Офіційне слухання відбудеться 8 жовтня.

Масштабний скандал спалахнув під час січневого фінального матчу між господарями турніру збірною Марокко та Сенегалом. У компенсований час головний арбітр призначив пенальті у ворота сенегальців, через що команда на знак протесту залишила поле. Гра була призупинена на 17 хвилин.

Після повернення гравців на поле голкіпер Сенегалу відбив удар Брахіма Діаса з одинадцятиметрової позначки, а вже в додатковий час Пап Гує забив вирішальний гол, який приніс сенегальцям перемогу безпосередньо на футбольному полі.

Попри такий розвиток подій Конфедерація африканського футболу (КАФ) скасувала підсумок матчу. Сенегалу зарахували технічну поразку, а збірну Марокко оголосили чемпіоном Африки з офіційним рахунком 3-0.

Не погодившись із таким вердиктом, 25 березня представники Сенегалу подали офіційну апеляцію до CAS із вимогою скасувати рішення КАФ та відновити свій статус переможців турніру. Оскільки Конфедерація африканського футболу та Королівська марокканська федерація футболу відмовилися від прискореної процедури розгляду, суд призначив дату згідно зі стандартними термінами.

Слухання пройде в закритому режимі в штаб-квартирі CAS у Швейцарії, оскільки жодна зі сторін не подавала запиту на публічний процес. В інстанції вже попередили, що остаточне рішення суду не буде оголошене в день засідання, адже на підготовку вердикту знадобиться додатковий час.